реклама
Россиянин Сергей Павлович идёт вторым номером по счёту UFC, на своей очередной пресс-конференции боец дал краткое интервью, кто станет его следующим соперником. Также он отметил, что до его поединка осталось совсем мало времени, ну а в ближайшем будущем его бой будет официально анонсирован.
В начале сообщалось что соперниками Российского бойца могут стать, такие именитые бойцы, как: Александр Волков, Тай Туиваса и Стипе Миочич, которые занимают, третью, шестую и седьмую строчку в рейтинге. Но как потом оказалось у Волкова уже назначен поединок с другим бойцом, ну а Тувиас и Миочич не в такой хорошей форме, чтобы схлестнуться в октагоне с таким бойцом как Сергей Павлович.
Как бы то ни было, всё идёт к тому, что Россиянину придётся занять место в октагоне с самим Джоном Джонсом, который считается лучшим бойцом в UFC.
Сам Сергей Павлович одерживает уже шестую победу подряд, зрелищным нокаутом. Бойцу всего 31 год. Что насчёт его соперника Джона Джонса, то он дважды удостаивался титула чемпиона UFC, из них 27 - побед и только одно поражение. Последний титул Джон Джонс вырвал у предстоящего чемпиона Сирила Гана.