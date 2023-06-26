Нокаутёр Сергей Павлович дал интервью по поводу следующего боя





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Россиянин Сергей Павлович идёт вторым номером по счёту UFC, на своей очередной пресс-конференции боец дал краткое интервью, кто станет его следующим соперником. Также он отметил, что до его поединка осталось совсем мало времени, ну а в ближайшем будущем его бой будет официально анонсирован.

В начале сообщалось что соперниками Российского бойца могут стать, такие именитые бойцы, как: Александр Волков, Тай Туиваса и Стипе Миочич, которые занимают, третью, шестую и седьмую строчку в рейтинге. Но как потом оказалось у Волкова уже назначен поединок с другим бойцом, ну а Тувиас и Миочич не в такой хорошей форме, чтобы схлестнуться в октагоне с таким бойцом как Сергей Павлович.

Как бы то ни было, всё идёт к тому, что Россиянину придётся занять место в октагоне с самим Джоном Джонсом, который считается лучшим бойцом в UFC.

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Сам Сергей Павлович одерживает уже шестую победу подряд, зрелищным нокаутом. Бойцу всего 31 год. Что насчёт его соперника Джона Джонса, то он дважды удостаивался титула чемпиона UFC, из них 27 - побед и только одно поражение. Последний титул Джон Джонс вырвал у предстоящего чемпиона Сирила Гана.