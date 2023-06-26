Режиссёр явно не скучает и не дремлет

реклама

На одной из своих пресс-конференций создатель третьей франшизы "Дэдпул 3" заявил, что в третьей части фанатов ожидает огромное количество героев, в том числе и Людей Икс.

В начале съёмок был заявлен лишь один новый герой, это Росомаха, но создатели на этом не остановились, помимо Людей Икс зрителя ожидают и другие герои из последних историй MCU.

Сам режиссёр и сценарист дал краткое интервью каналу «Nuke the Fridge», где он и намекнул на появление новых героев. О самом сюжете фильма не было раскрыто никаких подробностей, как и о том, кому будут на этот раз противостоять главные герои, он лишь отметил: "Третья часть просто снесёт вам голову. Это всё, что я скажу о сюжете".

Сами же фанаты начали активно рассуждать, кто же может появиться в третьей части, вот только некоторый перечень этих героев: Шторм из Людей Икс, Мобиус, Локи. Болтливый наёмник Дэдпул и бог обмана Локи могли бы стать отличной командой, отметил один из участников форума.

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену RTX 3070 за 40 с началом = надо брать 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti



