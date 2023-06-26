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На одной из своих пресс-конференций создатель третьей франшизы "Дэдпул 3" заявил, что в третьей части фанатов ожидает огромное количество героев, в том числе и Людей Икс.
В начале съёмок был заявлен лишь один новый герой, это Росомаха, но создатели на этом не остановились, помимо Людей Икс зрителя ожидают и другие герои из последних историй MCU.
Сам режиссёр и сценарист дал краткое интервью каналу «Nuke the Fridge», где он и намекнул на появление новых героев. О самом сюжете фильма не было раскрыто никаких подробностей, как и о том, кому будут на этот раз противостоять главные герои, он лишь отметил: "Третья часть просто снесёт вам голову. Это всё, что я скажу о сюжете".
Сами же фанаты начали активно рассуждать, кто же может появиться в третьей части, вот только некоторый перечень этих героев: Шторм из Людей Икс, Мобиус, Локи. Болтливый наёмник Дэдпул и бог обмана Локи могли бы стать отличной командой, отметил один из участников форума.