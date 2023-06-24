Актриса Эмбер Мидфандер поделилась насчёт второй части Хищника

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На днях журналисты и телевизионщики брали интервью у Эмбер Мидфандер (Amber Midthunder), которая в свою очередь снялась в фильме "Добыча". В ходе вопросов журналистов актрисе был задан вопрос: готова ли она снятся в продолжении про Хищника, на что она ответила что с радостью бы сыграла ещё одну роль, будь то вторая часть "Добыча" про Хищника.

Между тем сама Эмбер призналась, что эта роль далась ей нелегко, они постоянно переезжали со съёмочной программой, да и роль главной героини (охотницы) которую она сыграла также было проблематично сыграть.

Сам режиссёр Дэн Трахтенберг который снял первую часть не раз говорил, что у него есть планы на продолжение, в котором Хищник был бы показан совершенно в новом обличии. Помимо всего прочего, он бы хотел добавить несколько сцен и сюжетных линий, которые не соприкасаются к Хищнику: Племя Нару переживает не лучшие времена, голод, столкновения с другими племенами и другие шокирующие вызовы, которые бы встретились главным героям.

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Премьера второй части "Добыча" пока не анонсировалась официально, но слухи о том что продолжение всё таки будет, никак не утихают.