Рывок первой криптомонеты до 40000$

В нынешнее время предугадать курс первой криптомонеты очень сложно, но ведущие эксперты и аналитики делают всё, чтобы в дальнейшем узнать, куда же движется первая криптомонета, будет ли очередное дно или рост всё-таки достигнет 250 000$, как того и предсказывал Сатоси Накамото.

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Сейчас после рывка до 30 500 долларов, курс постепенно начал снижаться, тем самым, как утверждают эксперты, биткоин в нынешнее время ищет, за какой курс бы зацепиться.

Между тем один из таких аналитиков Михаэль Ван Де Поппе, который вот уже на протяжении нескольких лет занимается трейдингом, утверждает: сейчас биткоин переживает ещё один кризис, а именно зацепиться в районе 40 000 долларов. Если же в ближайшем будущем монета преодолеет отметку в 30 000$, то в дальнейшем он обязательно зацепится и за 40 000$.

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Также криптополитолог утверждает, что те, кто успели закупиться монетой 25 000$, обязательно останутся в плюсе. Прежде всего падение первой монеты обусловлено конфликтом на Украине, считает эксперт.