Роберт Дауни младший дал краткое интервью





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На днях на премьере нового шоу, Автомобили мечты Дауни» (Downey's Dream Cars) для сервиса Max, Роберт Дауни-младший дал интервью. Один из вопросов был: что он думает о возвращении к роли Железного Человека, на что актёр отреагировал остро и ушёл от ответа, он лишь добавил «Ладно! Том, не берись за это! Не берись!».

Сам актёр ушёл из состава Мстителей 2019 году, когда его герой щелчком пальцев предотвратил грядущий апокалипсис, тем самым пожертвовав собой и остановил Таноса.

Между тем во многих источниках и на форумах зрители и фанаты Marvel с нетерпением ждут возвращения "Железного Человека". Но точной информации на этот счёт пока нет, да и сами режиссёры и сценаристы сделали так, чтобы всеми любимый герой ушёл из фильма кульминационным способом, пожертвовав собой во благо всего человечества.

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Роберт Дауни-младший сыграл во многих частях Мстителей и в одиночных проектах про "Железного Человека", его полюбили миллионы зрителей по всему миру. Ну а отпускать любимого героя фанатам не хочется.