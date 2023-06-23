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В своём недавнем интервью всеми любимый актёр поделился со своими фанатами информацией о грядущих съёмках 11-Форсажа. Актёр отметил: что в 11-части Форсажа они будут учитывать пожелания поклонников и фанатов фильма. Сам процесс создания сюжета и сценария идёт полным ходом, да и времени предостаточно для того, чтобы воплотить все идеи в будущую часть, отметил актёр.
В самом интервью актёру было задано много вопросов, на которые он с удовольствием отвечал. Самым неожиданным стал вопрос, когда ему задали вопрос, когда же в фильме и в какой части появится Брайан Оконнер, роль которого в своё время сыграл Пол Уокер.
На вопрос, появится ли в грядущих частях Брайан, Вин Дизель так и не дал чёткого ответа. Хотя по многочисленным отзывам, фанаты ждали этого героя в десятой части Форсажа. Увидят ли зрители в будущем своего героя, остаётся только гадать.
Форсаж 11 выйдет на большие экраны 4 апреля, как утверждают сами режиссёры и сценаристы, в главных ролях останутся те же герои, что и в 10-части. Ну а сам сюжет начнётся с того момента, на чём закончилась десятая часть.