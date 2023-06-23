Максимус остаётся в первой части

реклама

Зрители очень часто ждут продолжения своих любимых фильмов, на этот раз многие поклонники фильма Гладиатор смогут вздохнуть с облегчением, спустя 23 года на большие экраны выйдет вторая часть.

В своём недавнем интервью Ридли Скотт заявил: что по многочисленным просьбам он готов приступить к съёмкам второй части, но только это будет совсем другая история, никак не связанная с первой. Такое заявление режиссёра у многих людей вызвало недоумение, ведь до этого сам режиссёр много раз говорил, что история про гладиатора подошла к концу. Многие энтузиасты приняли это со скептицизмом, так как в нынешнее время попытка запустить заброшенный сиквел, это заработать побольше денег.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI Gaming 4060 Ti дешевле такой же 3060 Ti -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Рассел Кроу, который играл главную роль, также развеял все слухи и сомнения, он отметил: что он был бы очень рад, если бы история на первом фильме не закончилась, но как бы то ни было история знаменитого гладиатора Максимуса подошла к концу. Но это не значит, что на этом всё, наоборот, во второй части многих поклонников ожидает ещё больше экшена и зрелищного сюжета. Сама вторая часть экранизации "Гладиатор 2" стартует на большие экраны 22 ноября 2024 года.