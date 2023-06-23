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Зрители очень часто ждут продолжения своих любимых фильмов, на этот раз многие поклонники фильма Гладиатор смогут вздохнуть с облегчением, спустя 23 года на большие экраны выйдет вторая часть.
В своём недавнем интервью Ридли Скотт заявил: что по многочисленным просьбам он готов приступить к съёмкам второй части, но только это будет совсем другая история, никак не связанная с первой. Такое заявление режиссёра у многих людей вызвало недоумение, ведь до этого сам режиссёр много раз говорил, что история про гладиатора подошла к концу. Многие энтузиасты приняли это со скептицизмом, так как в нынешнее время попытка запустить заброшенный сиквел, это заработать побольше денег.
Рассел Кроу, который играл главную роль, также развеял все слухи и сомнения, он отметил: что он был бы очень рад, если бы история на первом фильме не закончилась, но как бы то ни было история знаменитого гладиатора Максимуса подошла к концу. Но это не значит, что на этом всё, наоборот, во второй части многих поклонников ожидает ещё больше экшена и зрелищного сюжета. Сама вторая часть экранизации "Гладиатор 2" стартует на большие экраны 22 ноября 2024 года.