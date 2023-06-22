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Компания Sony сообщила: вместе с Человеком-Пауком выйдет ещё два безымянных фильмов. Какие же эти фильмы, пока что ничего не известно. Первый должен будет появиться на экраны 8 ноября 2024, ну а второй - 27 июня 2025 года. Предположительно, что четвёртая часть фильма о Человеке-Пауке с Томом Харди (который будет играть Венома) выйдет в июле 2024 года. Также компания Marvel сообщает о выходе мультипликационных комиксов на тему Паучка.
В четвёртой части знаменитому Паучку придётся столкнуться с самим Веномом, с инопланетным симбиотом. Является ли Веном главным противником Человека-Паука - пока что неизвестно. Но с уверенностью можно сказать, что в самом фильме покажут и совершенно нового злодея, который будет противостоять не только Паучку, но и Веному. Смогут ли главные герои противостоять существу который осмелился противостоять столь известным героям как Паучок и Веном, придётся ещё узнать.
Сначала Marvel планировала выход премьеры про Человека-Паука 4 в ноябре 2024, но потом компания объявила, что фильм выйдет в июле 2024 года.