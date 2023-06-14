Компания Google официально выпустила третье обновление Android 14, но ещё бета версии

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Компания Google выпустила своё очередное обновление Android 14 Beta 3, сама операционная система теперь переходит в статус стабильно. Как утверждают сами разработчики, основные изменения практически завершены, ну а разработчики игр и приложений смогут в дальнейшем уже принимать новые API.

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Изменения коснулись таких нюансов: обои и стиль, индикатор зарядки теперь будет выглядеть иначе, новые эскизы часов и системных обоев и куча других фишек.

Но как можно понять, это ещё только бета версия, разработчиками были устранены десятки багов, которые присутствовали в прошлых версиях, но, к сожалению, не все баги ещё устранены. Как утверждают некоторые пользователи смартфонов Pixel, после обновления до Android 14, у них сломался сканер отпечатки пальцев. Прежде чем обновлять до 14-й версии Android свою операционную систему, пользователям лучше всего зайти на сайт Developers и там в списке найти своё устройство, для того чтобы посмотреть на наличие ошибок, которые могут присутствовать после обновления устройства.

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Само финальное обновление должно выйти в конце 2023 года, как утверждает компания Google к тому времени все ошибки будут устранены.