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Известная компания Marvel во главе со сценаристом Бенджамином Перси в скором будущем создаст новую историю комиксов, где главными героями станут Росомаха и Хищник. Более того в самом комиксе можно будет увидеть и других Людей Икс, которые будут преследовать свою цель.
Если кто из фанатов не в курсе, то Marvel Comics стал новым домом для новых историй, в том числе и для людей Икс.
Сам сценарист Бенджамин Перси хочет перезагрузить вселенную, где помимо комиксов в ближайшем будущем можно будет увидеть и сольный сериал о Людях Икс, где они будут сражаться с инопланетными захватчиками. Хищник - это только начало.
Если данная история придётся по душе фанатам и поклонникам, то они несомненно в ближайшем будущем займутся съёмками самого сериала.
О самом сериале пока что известно очень мало, но если судить по комиксам, то там будут участвовать всеми известные герои, включая и Хищника.
Сам комикс по версии сценариста должен увидеть свет в сентябре 2023 года, будет ли он принят фанатами или же отвергнут, узнаем очень скоро.