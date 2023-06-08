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8 июня состоялась пресс-конференция Дмитрия Анатольевича Медведева, где он давал интервью журналистам, где первостепенными вопросами журналистов были вопросы о конфликте Украины и России. Так в своём очередном ответе, Медведев подчеркнул, что сейчас Европа всерьёз обсуждает ввод своих войск на территорию Украины, что может отразится плачевным исходом для ядерного столкновения.
Экс-генсек НАТО Расмуссен, заявил что в ближайшем будущем страны Европы возможно перебросят свою армию в Украину, для того чтобы контролировать ситуацию между Украиной и Россией. Такое обращение было услышано, и Дмитрий Анатольевич дал непосредственный ответ: Если члены НАТО будут втянуты в конфликт между нами, и если России будет угрожать хоть какая-то опасность, то мы вправе использовать гиперзвуковые ракеты, в том числе и ядерное оружие.
Также депутат партии Единой России Олег Морозов высказался о текущем событии: Если же члены НАТО перебросят свою армию на территорию Украины, то это означает, что и Россия может перебросить свою армию в те страны, которые будут участвовать в ходе конфликта с Украиной.