Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Speis За пост начислено вознаграждение
Трансформеры: Восхождение Звероботов положительно оценён не только зрителями, но и критиками
На днях состоявшаяся премьера Трансформеры: Восхождение Звероботов набрала 70% положительного рейтинга
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

реклама

На днях в некоторых странах состоялся релиз седьмого по счёту фильма, Трансформеры: Восхождение Звероботов, которая была положительно принята зрителями и критиками. С хвалебными отзывами о новой части можно ознакомиться на сайте Rotten Tomatoes, на котором также можно прочитать и рецензии.

Как утверждают сами критики, седьмая часть может стать глотком свежего воздуха для саги, ведь до этого предыдущие части были отмечены не такой уж и большой популярностью, ко всему прочему наблюдались и отрицательные отзывы.

Сам сюжет также будет развёрнут на первостепенных главных героев, отличие лишь в том, что в новой части будет краткое повествование о трансформере Бамблби, которому будет присуждена не последняя роль. В целом, картина может быть вполне эпичной, в ходе сюжета зрителю также придётся наблюдать за эпичными сражениями главных героев, которым придётся сражаться совершенно с новым врагом, который не остановится ни перед чем, чтобы воплотить свои амбиции.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
-21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD
-20% на 14Tb WD - смотри цену
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Сама премьера в США назначена на 9 июня, ну а стартовые сборы пройдут через несколько дней. Удастся ли новой части приобрести невероятный успех и тем самым дать опору будущей трилогии, узнаем совсем скоро.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#звероботы #трансформеры: восхождение звероботов #трансформеры звероботы
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина бросила в бой французские AMX-10 и немецкие Leopard 2 – танки догорают и были брошены ВСУ
80
Директор «Уралвагонзавода» Потапов заявил, что колесная артустановка «Мальва» прошла все испытания
17
Массовое отравление одним и тем же алкогольным напитком произошло в разных регионах РФ
7
Пригожин напомнил украинской стороне о долге за военнопленных с Бахмута
3
В ходе 8-часового боя в Запорожье ВСУ потеряли 250 бойцов, 16 танков и 21 БМП
32
Пригожин подтвердил занятие ВСУ части Бахмута - садоводческого товарищества Чернобылец
3
Китайские производители чипов смогут безбедно жить, выпуская 28-нм продукцию
4
Поступают сведения о разрушении плотины Каховской ГЭС в Херсонской области — видео
16
Кадыров предложил перебросить в Белгородскую область чеченские подразделения с опытом проведения антитеррористических операций
11
Японский игровой гигант Nintendo уходит из России
4
Украинские военные бросили броневики MaxxPro, соответствующие кадры попали в сеть [Видео]
10
Пригожин подробно рассказал, кто из МО РФ попытался устроить засаду Вагнеру при выходе из Бахмута
11
Кадыров: 70тыс чеченских военнослужащих готовы защитить Белгородскую область и уничтожить агрессоров
17
Видео поражения бронетехники ВСУ вертолётами ВКС РФ при отражении наступления попало в интернет
9
Минобороны России показало кадры уничтожения техники ВСУ в ходе наступления
7
Бойцы ВСУ бросили 4 американских броневика MaxxPro в ходе неудачной атаки под Угледаром
5
CNN: Атаки дронов по России устраивают благодаря организованной Украиной агентурной сети
4
TSMC готовит повышение цен на свои услуги на 3-6% со следующего года
1
FOSSiBOT представляет защищённый планшет DT1 с корпусом повышенной прочности
1
Китайская компания создала пилотируемую летающую тарелку на электродвигателях
+

Популярные статьи

Валютный гамбит БРИКС уничтожит гегемонию доллара - Bloomberg
19
30 махов: В Китае построили аэродинамическую трубу для разработки и испытаний гиперзвукового оружия
2
Окраина - называли ли так Украину раньше - разбираемся с картами и большими чиновниками
102
Китай обогнал США в гонке по созданию самого мощного в мире взрывчатого вещества
6
ChatGPT ускорил процесс рендера Blender 3d в несколько раз
17
Андервольтинг видеокарт GeForce RTX 3000 может вызывать падение производительности
39
Редкие спортивные автомобили Renault
6
Для сдерживания стремительно растущего флота Китая США рассчитывают на Японию и Южную Корею
1
Военный корабль КНР едва не протаранил эсминец ВМС США в Южно-Китайском море — видео
2
Видеоигры - пустая ли это трата времени - профессор Эрик Херст провел исследование
17

Сейчас обсуждают

Александр Сергеевич
09:19
Ваш вскукарек про то что ссср помогали 50 стран смешон, хотя бы потому что, против ссср воевала почти вся Европа. Поясню: все оккупированые страны Германией, вся промышленность Европы работали на нужд...
Директор «Уралвагонзавода» Потапов заявил, что колесная артустановка «Мальва» прошла все испытания
WTF
09:18
Кто бы мог подумать))
Похоже, за уничтожение танка Leopard в Минобороны РФ выдали попадание по комбайну
Александр Сергеевич
09:06
Деньги западные. Техника западная. Инструктора западные. Разведка западная. Только мясо украинское и то, не все, есть еще и наемники со всего мира. Убери из этого списка все западное и Украина переста...
Директор «Уралвагонзавода» Потапов заявил, что колесная артустановка «Мальва» прошла все испытания
unhurtable
09:05
В принципе достаточно было бы и неттопа для большей универсальности(с VESA крепежом это практичнее чем моноблок, места практически столько-же) и mITX если нужны слоты расширения.
Представлен компьютер «Акинак» с отечественным процессором «Скиф»
WTF
09:02
Моторола стайл.
Путин предложил поддержать отечественных автопроизводителей
tunderklep
08:59
Ничтожества. Китай для сдерживания этих ничтожеств, рассчитывает на себя.
Для сдерживания стремительно растущего флота Китая США рассчитывают на Японию и Южную Корею
Владимир Кондратенко
08:58
Убили по ошибке тракториста, ничего существенного.
Похоже, за уничтожение танка Leopard в Минобороны РФ выдали попадание по комбайну
vurdalakec
08:57
Более 100 миллионов людей травятся в России одним и тем же алкогольным напитком в течении сотен лет , не сообщается о 100 миллионов погибших.
Более 100 человек отравились одним и тем же алкогольным напитком в разных регионах РФ
kitava
08:56
Как бы они атаковали по всей линии фронта достаточно серьезными силами. А в районе Новодонецкого и вовсе на пропыв много бросили. 1500 потерь в день и 28 танков вполне могли быть в сумме.
Минобороны: во время отражения наступления ВСУ в ДНР было уничтожено 8 танков Leopard и три AMX-10RC
NullRise
08:56
Поразительно, что ты обо всем так хорошо осведомлен, друзья укропы информацию подкидывают? )
Похоже, за уничтожение танка Leopard в Минобороны РФ выдали попадание по комбайну
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем