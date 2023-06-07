На днях состоявшаяся премьера Трансформеры: Восхождение Звероботов набрала 70% положительного рейтинга

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На днях в некоторых странах состоялся релиз седьмого по счёту фильма, Трансформеры: Восхождение Звероботов, которая была положительно принята зрителями и критиками. С хвалебными отзывами о новой части можно ознакомиться на сайте Rotten Tomatoes, на котором также можно прочитать и рецензии.

Как утверждают сами критики, седьмая часть может стать глотком свежего воздуха для саги, ведь до этого предыдущие части были отмечены не такой уж и большой популярностью, ко всему прочему наблюдались и отрицательные отзывы.

Сам сюжет также будет развёрнут на первостепенных главных героев, отличие лишь в том, что в новой части будет краткое повествование о трансформере Бамблби, которому будет присуждена не последняя роль. В целом, картина может быть вполне эпичной, в ходе сюжета зрителю также придётся наблюдать за эпичными сражениями главных героев, которым придётся сражаться совершенно с новым врагом, который не остановится ни перед чем, чтобы воплотить свои амбиции.

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Сама премьера в США назначена на 9 июня, ну а стартовые сборы пройдут через несколько дней. Удастся ли новой части приобрести невероятный успех и тем самым дать опору будущей трилогии, узнаем совсем скоро.