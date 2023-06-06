На днях в сети просочилась новая информация о том, что сценаристы и режиссёры фильма Обитель зла начали съёмки нового фильма Обитель зла: Хроники Амбреллы.
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Саму экранизацию Resident Evil слабо оценили не только критики, но и зрители. Да и в прокате бюджет фильма был очень низким, всего 42$ млн долларов, это при том, что на съёмки фильма было потрачено около 25$ млн долларов.
Однако, франшиза на этом не закончена, как утверждается, разработкой новой части занимается Raccoon HG Film Productions, которая в своё время сняла первую часть Ракун Сити.
Сами сценаристы и режиссёры положительно восприняли критику последней части Обитель Зла и намекают на то, что во второй части будет ещё больше кровавого Экшена и развязки главного сюжета.
Как такого сюжета ещё нет, это лишь слитая информация в сеть, но если съёмки начнутся в этом году, то саму премьеру можно будет увидеть уже в 2024 году. Станет ли сиквел продолжением некогда захватывающего фильма или же снова не сможет зацепить своим сюжетом фанатов и поклонников данной темы, всё это и не только узнаем в ближайшем будущем.