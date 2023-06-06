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Бренд Redmi на сегодняшний день имеет невероятный успех среди обычного ряда пользователей, сама компания старается усовершенствовать свои флагманы с каждым новым флагманом. Так на днях потребители смогут получить более производительный смартфон Redmi Note 12T Pro - недорогой смартфон с 6,6" IPS без ШИМ и Dimensity 8200 Ultra за 300 долларов.
Характеристики данного смартфона смогут впечатлить и удивить многих будущих покупателей: оперативная память составляет до 12 Гб, благодаря чипу MediaTek Dimensity можно играть в любые востребованные игры, память смартфона составляет до 512 Гб, благодаря аккумулятору 5080 мАч рядовой пользователь сможет пользоваться смартфоном без зарядки до двух дней, ну а заряжается смартфон не более чем за 50 минут.
Камера смартфона Redmi note 12T - это отдельная тема. Несколько задних и передних камер выполняют снимки отличного качества, 64 Мп задняя камера и 16 Мп фронтальная камера.
Также дополняют список характеристик и другие функции смартфона, такие как: ИК-порт, NFC-модуль, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и 3,5-мм аудиоразъём. Данный аппарат несомненно придётся по вкусу многим потребителям, в том числе и из-за своего компактного вида.