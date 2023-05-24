Через несколько дней Емельяненко проведёт свой следующий бой с известным блогером Ершовым, какие же шансы у известного некогда топ ММА

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Через несколько дней состоится долгожданный поединок, хотя поединком это сложно назвать. На октагоне встретятся знаменитый боец Александр Емельяненко и известный блогер Евгений Ершов.

Накануне о обеих сторон состоялась встреча, на пресс-конференции которой обе стороны могли поговорить друг с другом до начала поединка, который состоится 26 мая.

На самой пресс-конференции были затронуты многие ключевые моменты, в частности физические данные у обоих бойцов. Но самым важным фактором конечно же стало здоровье самого Александра. Как утверждают зрители, Емельяненко в очень плохой форме, ходит и дышит тяжело. Не такой, как был прежде.

Между тем хотелось бы напомнить, что Александр никогда не выделялся какой-либо резкостью, он всегда был спокойным, если посмотреть тот же бой против знаменитого Колосса, когда Александр выиграл бой за 20 секунд.

В ходе пресс-конференции, Емельяненко сообщил, что убеждён, что он выиграет предстоящий поединок.

Его соперник Евгений Ершов также уверен в своей победе, вот только за плечами у Александра историческое прошлое в поп ММА, а у Ершова только миллионы зрителей и несколько боёв, в части из которых он потерпел поражение.





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