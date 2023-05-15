На днях произошла утечка 3 части Венома 3, которые порадовали многих поклонников данной киноленты

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В сети появилась информация о том, что съёмки третьей части Венома начнутся 5 июня. Такая информация порадовала многих зрителей, так как споры насчёт выхода третьей части ведутся уже давно.

Неожиданным поворотом стало то, что в Голливуде началась забастовка сценаристов, по вине которых были перенесены в долгий ящик многие замечательные проекты, в том числе и проекты самой студии Marvel. Но третью часть фильма Веном, такая учесть не постигла: уже официально заявлены съёмки Венома 3, с главным героем Томом Харди.

О самом сюжете известно пока что не очень много, главной фишкой фильма может стать то, что Том Харди будет биться с самим Человеком-пауком, которого сценаристы не исключают.

Если же заглянуть в сами комиксы, то там в Человека-паука вселяется другой Веном, по вине которого тот становится на путь зла.

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Смогут ли сценаристы и режиссёры на этот раз удивить своих фанатов и сделать что-то стоящее в третьей части Венома, это придётся узнать самому зрителю. Стоит лишь только надеяться, что сами съёмки будут недолгими, ну а сама экранизация в скором времени выйдет в свет.