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Наконец зрители дождались 4 части франшизы Стражей Галактики, которая состоялась 5 мая. Долгожданный релиз пришёлся по вкусу многим зрителям, ведь тут и Гамора с другой реальности, единственный и неповторимый Грут, ну и конечно же самый главный антагонист фильма Звёздный Лорд.
Между тем если отбросить весь сюжет фильма, то в финале после титров можно заметить отсылки к 4-ой части, а именно, что ожидает зрителей в будущем.
В первой сцене после титров зрителю показывают совершенно новую обновлённую команду стражей, из узнаваемых и любимых героев можно выделить лишь Ракету и Грута. Там же обновлённая команда стражей готовится нанести удар по многочисленным противникам.
Во второй сцене после титров можно увидеть Звёздного Лорда, который ужинает со своим дедом. После непродолжительной беседы за столом дедушка Звёздного Лорда затихает, он видит статью в газете, где описывается, что одного знаменитого актёра похищают инопланетяне. Эта статья в газете - отсылка к новогоднему фильму Стражей Галактики.
Несомненно четвёртая часть фильма выйдет свет, ведь сами сценаристы и режиссеры делают уже отсылки на него. Но вот когда, это можно будет узнать в будущем.