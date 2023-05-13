В недавнем интервью Чад Стахелски поделился со своими фанатами насчёт пятой части знаменитого фильма про Джона Уика.
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Когда журналист спросил его, готов ли он выпустить пятую часть саги о знаменитом убийце, режиссёр ответил, что да, ему было очень приятно радовать поклонников франшизами о знаменитом киллере, они вкладывали в четвёртую часть не только талант, но и душу. Но увы, пятую часть они снимать не станут, на этом история о Бабе Яге закончена. Как отметил сам режиссёр, он был бы и рад снять пятую часть знаменитой трилогии, но это просто бизнес, ну а в последней четвёртой части, Джон Уик ушёл навсегда.
Но несмотря на то, что Киану Ривз навсегда уходит с роли Джона Уика, они ни в коем случае не забросят свою киновселенную. Впереди зрителей и всех поклонников Джона Уика ждут полномасштабные проекты, такие как: Континенталь и Балерина. Это будущие проекты, как отметил сам режиссёр, станут такими же культовыми, как и франшиза о Джоне Уике.
Помимо всего прочего режиссёр отметил, что с Джоном Уиком будут тесно будет связан их проект Балерина, а зритель увидит прошлое убийцы, как он стал "Бабой Ягой".