Александр Емельяненко выйдет в октагон с Евгением Ершовым, станет ли этот бой для Александра победоносным или закончится поражением, стоит только гадать

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Как стало известно, известный некогда боец Александр Емельяненко вновь выйдет на арену, но только не с поп-легендой ММА, а с очередным блогером, с Евгением Ершовым.

Поединок известного некогда топ бойца и блогера пройдёт 26 мая. Как говорит сам Емельяненко, за месяц он сможет вернуть былую форму, напомним что до этого Александр не раз был замечен журналистами в алкогольном опьянении. Алкоголь в принципе и повлиял на его текущую ситуацию в мире спорта.

Сам Александр Ершов до этого выходил несколько раз в октагон, противники у него были разные. За проведённые восемь боёв, он выиграл 4 раза, столько раз же и проигрывал. Как утверждает сам Александр, во время конференции с Емельяненко, он выиграет предстоящий поединок, мало того, как он сам говорит, он сделает так, что для Александра Емельяненко, это будет его последний бой.

Напомним, что в прошлом Александр Емельяненко дрался с проф бойцами и чаще всего выигрывал. Но в вследствие употребления алкоголя, у него начались проблемы с реакцией и координацией. Ну а итоги предстоящего боя, мы узнаем 26 мая в 11:15 по московскому времени.

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