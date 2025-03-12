FlashShifter, автор Stardew Valley Expanded, анонсировал новый амбициозный мод Castle Village, который предложит игрокам новый город, персонажей и боевую систему.

FlashShifter, имя, хорошо известное в сообществе Stardew Valley благодаря созданию популярнейшего мода Stardew Valley Expanded (SVE), объявил о работе над новым, ещё более масштабным проектом. Несмотря на то, что FlashShifter теперь является сотрудником ConcernedApe, студии-разработчика Stardew Valley, он продолжает заниматься моддингом в свободное время.

В недавнем интервью FlashShifter рассказал о своем текущем проекте — моде под названием Castle Village. Изначально планировалось, что Castle Village станет частью крупного обновления SVE 2.0, однако в процессе разработки было решено выделить его в отдельный мод, учитывая его масштабы и амбиции. Castle Village предложит игрокам совершенно новый город для исследования, десятки уникальных NPC с проработанными предысториями и сюжетными линиями, подземелья, вдохновлённые серией The Legend of Zelda, сражения с боссами-монстрами, магические артефакты и даже оригинальный саундтрек.

Особое внимание в моде уделено боевой системе. Игроки смогут сражаться с разнообразными и уникальными врагами, требующими разных подходов к бою. FlashShifter также самостоятельно разрабатывает спрайты для мода, чтобы создать неповторимую атмосферу и визуальный стиль для региона Castle Village. На данный момент дата выхода мода Castle Village не объявлена, так как FlashShifter совмещает разработку с основной работой в ConcernedApe LLC. Однако он подтвердил, что не планирует создавать моды для грядущей игры Haunted Chocolatier, так как его усилия полностью сосредоточены на развитии Castle Village.