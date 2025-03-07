Bungie готовится к презентации Marathon: Новые детали раскрыты через Steam

Свежие обновления в базе данных Steam намекают на то, что компания Bungie готовится поделиться новой информацией о своей многообещающей игре Marathon. В списке Steam для игры были обнаружены ранее неизвестные “типы приложений”, которые, предположительно, связаны с различными изданиями игры или будущими дополнениями (DLC).





Подобная практика соответствует стратегии, используемой Bungie для Destiny 2, где дополнения часто предлагаются в нескольких вариантах, включая различные издания и сезонные абонементы. Согласно последним слухам, возможно, уже в апреле состоится специальная презентация, на которой разработчики более подробно расскажут о проекте.

Джефф Грабб из Giant Bomb еще в феврале отмечал, что Bungie, как правило, организует собственные мероприятия для представления своих проектов, и Marathon, скорее всего, не станет исключением. Несмотря на отсутствие официальных анонсов, студия активно ведет работу над игрой, о чем свидетельствует расширение программы плейтестов, анонсированное директором Джо Зиглером в октябре 2024 года. Напомним, что Marathon представляет собой не прямое продолжение классической серии, а совершенно новый проект с акцентом на эмерджентное повествование. В то же время, Bungie предоставила возможность всем желающим ознакомиться с истоками серии, выпустив оригинальную трилогию Marathon на PC совершенно бесплатно. Это позволяет игрокам понять, как формировались идеи студии, многие из которых нашли отражение даже в такой знаковой франшизе, как Halo.