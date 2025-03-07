Nacon и Teyon анонсировали Unfinished Business, новое самостоятельное расширение для RoboCop: Rogue City, предлагающее новое оружие, миссии и возможность сыграть за Алекса Мерфи.

Издательство Nacon и студия-разработчик Teyon объявили о создании самостоятельного дополнения к шутеру RoboCop: Rogue City под названием Unfinished Business. Релиз запланирован на лето этого года на платформах PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через площадку Steam.

RoboCop: Rogue City, сумевшая привлечь внимание более миллиона игроков, получит продолжение благодаря усилиям Teyon. В Unfinished Business игроки вновь примут на себя роль Алекса Мерфи, офицера полиции, сочетающего в себе человеческие черты и механические возможности. Новое расширение предложит геймерам новые виды вооружения, брутальные добивания и специальные миссии, целью которых станет захват контроля над вершиной башни Омни, оккупированной группой наемников.

Кроме того, игроков ожидает погружение в напряженные воспоминания и уникальная возможность впервые сыграть за Алекса Мерфи, что обещает еще более глубокое вовлечение в мир RoboCop.