Разработчики рекомендуют срочно обновиться, чтобы избежать проблем. Что будет с версиями 2023 года?

В стане фанатов Among Us прозвучал тревожный звонок: разработчики анонсировали прекращение поддержки ряда версий игры.

Начиная с 5 марта 2025 года все версии, выпущенные в 2022 году и ранее, официально становятся «мёртвыми». Если в левом верхнем углу главного меню вы видите номер версии, начинающийся с «v2022», это означает, что нормальная игра в Among Us станет невозможной. Игрокам, не обновившимся хотя бы до версии «2024.11.26», грозят многочисленные проблемы. Разработчики настоятельно рекомендуют обновить игру в кратчайшие сроки, чтобы продолжить наслаждаться игровым процессом.

Более того, разработчики предупредили сообщество, что аналогичная участь в конечном итоге постигнет и версии, выпущенные в 2023 году. Это объясняется активным развитием игры, постоянным расширением функционала, улучшением мер безопасности и устранением ошибок. Однако пока рано беспокоиться: версии 2023 года всё ещё работают в штатном режиме. О любых изменениях в политике поддержки будет сообщено дополнительно.