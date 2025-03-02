Бывший разработчик рассказал, что отменённый перезапуск Twisted Metal представлял собой гибрид Fortnite и Twisted Metal с акцентом на королевскую битву. Проект закрыли незадолго до выхода сериала, что привело к увольнению сотрудников.

Стали известны новые подробности об отменённом перезапуске Twisted Metal, который разрабатывался студией Firesprite. Оказывается, игра планировалась как королевская битва с видом от третьего лица, объединяющая фирменные автомобильные сражения и элементы шутера.

Бывший ведущий программист интерфейса проекта, Уго Сильва, поделился информацией в своем портфолио, указав, что работал над игрой под кодовым названием Project Copper в период с 2022 по 2023 год. Он пояснил, что это должен был быть экшен с автомобильными боями и видом от третьего лица, где задача игрока — остаться последним выжившим, следуя канонам жанра «королевская битва».

Несмотря на соглашение о неразглашении (NDA), просочившиеся изображения интерфейса сразу же раскрыли стилистику проекта. Судя по представленным кадрам, визуально игра представляла собой нечто среднее между Fortnite и классической Twisted Metal, с явным акцентом на современные тенденции в многопользовательских шутерах. Стоит напомнить, что разработка была отменена незадолго до премьеры одноимённого сериала, и одновременно с этим студию накрыла волна увольнений, затронувшая около 900 сотрудников.