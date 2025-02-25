Сюжет «Обезьяны» основан на одноименной новелле Стивена Кинга.

Хоррор-фильм «Обезьяна» собрал 14,2 миллиона долларов за свои первые выходные проката, что делает его вторым по величине стартом для компании NEON после успешного дебюта «Собирателя душ», который заработал 22,4 миллиона долларов в прошлом году.

Оба этих фильма являются творениями режиссера Осгуда Перкинса. Первое место в кассовых сборах удерживает кинокомикс «Капитан Америка: Дивный новый мир», который собрал 28,3 миллиона долларов.

Сюжет «Обезьяны» основан на одноименной новелле Стивена Кинга. В истории рассказывается о двух братьях-близнецах, которые находят старую игрушку в форме обезьяны, в которую вселился злой дух. Этот дух начинает преследовать братьев, когда они встречаются с ним спустя много лет после того, как они стали взрослыми.

В касте фильма можно увидеть таких актеров, как Тео Джеймс, Татьяна Маслани и Элайджа Вуд. Одним из продюсеров проекта выступает известный Джеймс Ван, который работал над сериями «Астрал» и «Заклятие». Премьера «Обезьяны» в России запланирована на 27 февраля.