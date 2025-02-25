Разработчики Gates of Hell объявили о выходе двух новых платных дополнений, одно из которых будет посвящено британской армии на Западном фронте.

Разработчики Gates of Hell скорректировали план развития, анонсировав выпуск сразу двух платных DLC в текущем году. Одно из них, представляющее британскую армию на Западном фронте, уже было представлено публике.

О втором, меньшем по масштабу дополнении, информации пока немного, но детали обещают раскрыть в скором времени. Команда разработчиков усердно работает над обоими расширениями.

В планах создателей – поддержка Gates of Hell и после 2025 года. У них сформирован внушительный перечень задумок по улучшению игрового процесса. Этот месяц также является юбилейным для проекта, отмечающего 10-летие. Студия Barbed Wire начала разработку своей первой игры в 2013 году, а полноценный выпуск состоялся в июне 2021 года, что стало важной вехой для коллектива.