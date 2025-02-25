Игра продаётся на официальном сайте Lipsar и в сервисе VK Play за 999 рублей.

На российском рынке появилась новинка в жанре тактических игр — «Спарта 2035», уже доступная в раннем доступе. Приобрести ее можно на официальном сайте разработчиков или в VK Play по цене 999 рублей, но с релизом полной версии стоимость существенно возрастет.

В контексте возможного выхода игры на Steam стоит отметить задержку, вызванную процедурой проверки платформой. Представители разработчиков объяснили, что этот промежуток не является временной эксклюзивностью для VK Play, а обусловлен особенностями процесса модерации в Steam.

Игра «Спарта 2035» — это стратегия в реальном времени с пошаговыми механиками, вдохновленная классическими тактическими боевиками. В ней игроки берут на себя роль командира наемников, отправляясь в Африку для выполнения спецопераций и борьбы с террористическими группировками.