Лицензионное соглашение разрешает авторам модификаций публиковать свои работы в магазине Steam с условием бесплатного распространения.

Прошло почти два десятилетия с момента выхода шутера от первого лица Team Fortress 2 в 2007 году — игры, которая произвела значительный эффект на индустрию видеоигр. Компания Valve анонсировала новый SDK (комплект для разработки программного обеспечения), который предоставляет геймерам инструменты для создания собственных проектов на основе TF2. Этот SDK является значительным дополнением к Source SDK, содержащим весь клиентский и серверный код игры. Это открывает новые горизонты для разработчиков, желающих экспериментировать и создавать уникальные модификации.

Лицензия, предоставляемая Valve, является некоммерческой и позволяет публиковать созданные модификации на платформе Steam при условии их бесплатного распространения, включая весь сопутствующий контент. Valve настоятельно рекомендует авторам модов избегать проектов, которые могут приносить прибыль от работ участников Workshop, поскольку большинство предметов в инвентаре Team Fortress 2 уже создаются сообществом.

Для игроков, не заинтересованных в создании модификаций, Valve также выпустила крупное обновление для всех многопользовательских игр на движке Source, включая TF2, DoD:S, HL2:DM, CS:S и HLDM:S. Обновление включает поддержку 64-битных двоичных файлов, улучшенный интерфейс, оптимизацию прогнозирования и множество других улучшений. Кроме того, Team Fortress 2 также получила значительное обновление с новыми функциями; подробности доступны по ссылке.