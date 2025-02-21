Команда DarkSpeech объявила о проекте по модернизации звукового сопровождения культовой серии игр Mass Effect при помощи передовых технологий нейросетевого синтеза речи.

Команда DarkSpeech взялась за масштабный проект по модернизации звукового оформления культовой трилогии Mass Effect, используя передовые технологии нейросетевого озвучивания для достижения максимальной реалистичности. В рамках сборника Mass Effect Legendary Edition игры Mass Effect, Mass Effect 2 и Mass Effect 3 получат обновлённое звуковое сопровождение, сохранив при этом фирменный стиль и атмосферу оригинальных версий.

Разработка нейросетевой озвучки для Mass Effect Legendary Edition - это не просто техническая задача, но и глубокое погружение в мир игры. Главная цель проекта – передать индивидуальность каждого персонажа и эмоциональную окраску каждой сцены. Точная дата релиза обновлённой озвучки пока не определена, однако команда DarkSpeech призывает поклонников серии следить за анонсами, чтобы быть в курсе всех новостей. Нейроозвучка Mass Effect Legendary Edition обещает стать знаменательным событием для всех фанатов этой вселенной.

Понимая, что ожидание может быть долгим, команда DarkSpeech заявила о намерении регулярно информировать общественность о ходе работ.