Команда DarkSpeech взялась за масштабный проект по модернизации звукового оформления культовой трилогии Mass Effect, используя передовые технологии нейросетевого озвучивания для достижения максимальной реалистичности. В рамках сборника Mass Effect Legendary Edition игры Mass Effect, Mass Effect 2 и Mass Effect 3 получат обновлённое звуковое сопровождение, сохранив при этом фирменный стиль и атмосферу оригинальных версий.
Разработка нейросетевой озвучки для Mass Effect Legendary Edition - это не просто техническая задача, но и глубокое погружение в мир игры. Главная цель проекта – передать индивидуальность каждого персонажа и эмоциональную окраску каждой сцены. Точная дата релиза обновлённой озвучки пока не определена, однако команда DarkSpeech призывает поклонников серии следить за анонсами, чтобы быть в курсе всех новостей. Нейроозвучка Mass Effect Legendary Edition обещает стать знаменательным событием для всех фанатов этой вселенной.
Понимая, что ожидание может быть долгим, команда DarkSpeech заявила о намерении регулярно информировать общественность о ходе работ.