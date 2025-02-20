В новом сезоне также появятся новые дикие существа, сто уровней наград и расширенные возможности персонализации текстового оформления.

20 февраля в онлайн-игре "Sea of Thieves" стартует пятнадцатый сезон под названием "Wild Things", который внесёт значительный вклад в игровой процесс и расширит доступный контент.

Центральным элементом обновления станут два грозных морских чудовища: мегалодон Feared Redmaw, способный воспламенять корабли своим огненным укусом и взрываться при контакте, нанося урон судну и Barnacled Dread, наносящий электрический урон и вызывающий появление ползунов на палубе.

В рамках сезона будет расширена торговая компания "The Hunter's Call", которая предложит игрокам возможность стать эмиссарами, занимаясь рыбалкой, охотой и рейдами. За успешное выполнение заданий они получат эксклюзивные предметы.Кроме того, игроков ожидают сто уровней наград, новый Plunder Pass и новые дикие животные, такие как чайки и кабаны. Обновление также позволит игрокам персонализировать текстовое оформление, выбирая шрифты и фоны.