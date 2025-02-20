Это решение было принято с учетом значительного числа пользователей браузера на этих платформах, а пересмотр статуса поддержки запланирован на август 2025 года.

В настоящее время большинство популярных браузеров прекратили поддержку устаревших версий операционных систем Windows 7, 8 и 8.1. Тем не менее, Mozilla Firefox продолжает предоставлять обновления безопасности для этих систем, выпуская версию Firefox 115 ESR.

Первоначально предполагалось завершить поддержку Firefox для операционной системы Windows 7 в сентябре 2024 года. Однако, принимая во внимание значительное число пользователей Firefox на данной платформе, компания Mozilla приняла решение продлить срок поддержки Firefox 115 ESR вплоть до сентября 2025 года.

В августе 2025 года компания вновь проведёт ревизию своего решения относительно дальнейшей поддержки. Важно подчеркнуть, что эти изменения касаются исключительно устаревших версий операционных систем Windows (7, 8, 8.1) и macOS (10.12, 10.13, 10.14).

Пользователи Firefox, использующие более современные операционные системы, могут воспользоваться последними версиями браузера, такими как 135 в стабильном канале и 128 в канале с расширенной поддержкой.