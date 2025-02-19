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Speis
Как ИИ влияет на профессиональные риски: исследование зависимости и критического мышления
Исследование, проведенное Microsoft совместно с Университетом Карнеги, выявило потенциальный риск чрезмерной зависимости от технологий искусственного интеллекта в профессиональной сфере. Авторы исследования подчеркивают необходимость сохранения здорового скептицизма и индивидуального подхода к работе, что позволит специалистам поддерживать свой высокий уровень.

Недавнее совместное исследование Microsoft и Университета Карнеги, посвященное использованию искусственного интеллекта в профессиональной сфере, проливает свет на потенциальные риски чрезмерной зависимости от ИИ-технологий.

В исследовании приняли участие 319 специалистов, занимающихся анализом данных. Респондентам было предложено оценить свой опыт работы с инструментами ИИ, включая типы решаемых задач, уровень доверия к системе, оценку результатов и уверенность в собственной способности выполнять аналогичные задачи без помощи ИИ. Результаты исследования выявили корреляцию между увеличением зависимости от ИИ и снижением навыков критического мышления у участников. Отмечается, что участники, полагаясь на рекомендации ИИ, часто испытывали ложное чувство активного размышления, не подвергая результаты глубокому анализу.

Авторы исследования предупреждают о потенциальном долгосрочном негативном воздействии такой зависимости на способность работников к самостоятельному решению проблем. Они подчеркивают, что выражение сомнений в возможностях ИИ стимулирует критическое мышление у пользователей и повышает уверенность в собственной способности оценивать и дорабатывать результаты работы. Кроме того, исследование показало, что пользователи генеративного ИИ демонстрируют меньшую вариативность решений для одной и той же задачи по сравнению с теми, кто работает без ИИ. Это подчёркивает важность индивидуального подхода к решению проблем.

#microsoft #университет карнеги-меллона в сша
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