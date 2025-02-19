Данный процессор оснащен 16 ядрами архитектуры Zen 5 и 40 вычислительными блоками графического процессора RDNA 3.5. Высокая пропускная способность до 256 ГБ/с и усовершенствованные возможности ввода-вывода позволяют APU Ryzen AI Max превзойти прошлые модели AMD.

В минувшем месяце корпорация AMD анонсировала инновационное решение для мобильных рабочих станций - APU Ryzen AI Max семейства Strix Halo. Данные процессоры предложат впечатляющие характеристики, включающие до 16 ядер архитектуры Zen 5 и до 40 ядер интегрированного графического процессора RDNA 3.5, а также высокую пропускную способность и расширенные возможности ввода-вывода.

Ожидается скорое появление на рынке первых компьютеров и ноутбуков, оснащённых этими мощными APU.

В сети появились предположительные результаты тестирования данных устройств. Утечка включает предполагаемый скриншот из бенчмарка 3DMark Time Spy, на котором указано «Radeon 8050S» в разделе GPU и «AMD Eng Sample: 100-000001243-50_Y» в разделе CPU. Анализ идентификатора OPN свидетельствует о том, что речь идёт о модели Ryzen AI MAX+ 395 с графическим процессором Radeon 8060S, а не AMD Radeon 8050S.

Ключевое отличие заключается в том, что Radeon 8060S оснащен всеми 40 вычислительными блоками, в то время как Radeon 8050S имеет 32 вычислительных блока. Кроме того, тестируемый процессор включает 16 ядер Zen 5, в отличие от 12 ядер в Ryzen AI MAX 390.

Важно отметить, что количество ядер интегрированного графического процессора (iGPU) более чем в два раза превышает количество ядер в актуальном флагманском GPU AMD - Radeon 890M с 16 вычислительными блоками. Заметным преимуществом нового чипа является пропускная способность до 256 ГБ в секунду, что существенно расширяет его графические возможности.