На международной выставке CES 2025 компания NVIDIA продемонстрировала свою новую серию видеокарт RTX 50, в том числе мобильную версию RTX 5050, предназначенную для использования в ноутбуках.

На международной выставке CES 2025 компания NVIDIA продемонстрировала новую серию видеокарт RTX 50 для настольных компьютеров и ноутбуков. Мобильная версия, подобно десктопной, включает четыре графических процессора, с RTX 5070 в качестве базовой модели.

По сведениям инсайдера BullsLab, компания LG планировала оснастить свой ноутбук Gram Pro 16 графическим процессором RTX 5050. LG уже подготовила рекламные материалы и визуализации, включавшие этот неанонсированный графический процессор. Однако выпуск устройства был отложен до официального анонса NVIDIA.

Хотя точные характеристики RTX 5050 пока не объявлены, стало известно, что видеокарта будет оснащена 8 ГБ видеопамяти GDDR6 (в отличие от старших моделей с GDDR7), 128-битной шиной и до 2560 ядер CUDA. Это позволит достичь существенного повышения производительности за счет увеличенной пропускной способности памяти. Сравнение с мобильной RTX 4050 указывает на более высокую производительность RTX 5050.

Тем не менее, детали о характеристиках самого чипа остаются неизвестными. Ожидается, что NVIDIA в ближайшее время предоставит официальную информацию и подробности об этой модели.