В недавнем интервью вице-президент Intel Роберт Халлок рассказал о стратегии компании в отношении поддержки независимых разработчиков игр и развития сегмента портативных игровых ПК.

В недавнем интервью журналу Laptop Mag вице-президент Intel Роберт Халлок, отвечающий за клиентский искусственный интеллект и технический маркетинг, поделился стратегией компании в области развития портативных игровых ПК. Несмотря на негативные прогнозы относительно возможного отказа от данного направления, г-н Халлок заверил, что Intel усиливает поддержку независимых разработчиков игрового программного обеспечения, заинтересованных в создании таких устройств.

Он подчеркнул, что Intel реализует ряд внутренних программ, направленных на помощь разработчикам игр в достижении требуемых показателей производительности для портативных устройств. Ключевым элементом является предоставление предрелизного оборудования и комплекта для разработки, связанных с новым процессором Panther Lake. Роберт Халлок



Халлок уточнил, что Panther Lake станет прямым преемником Lunar Lake, предлагая существенные улучшения, такие как гибкая настройка памяти и оптимизация энергопотребления. Intel делает акцент на этой новой серии процессоров и стремится обеспечить непрерывность развития от Lunar Lake.

Президент также отметил, что после недавнего выпуска процессоров Core Ultra "Lunar Lake" в ближайшее время появятся модели с чипами Arrow Lake-H (ARL-H). Он уверен, что новая архитектура чипа обеспечит большую гибкость и позволит Intel разрабатывать несколько вариантов систем на кристалле.

Г-н Халлок призвал разработчиков игрового программного обеспечения к сотрудничеству с Intel для обсуждения возможностей оптимизации их продуктов под портативные устройства. Компания готова предоставить инструменты для профилирования производительности и поддержку профессиональных разработчиков в процессе оптимизации игр.

Intel активно инвестирует в развитие портативных игровых ПК и поддерживает независимых разработчиков программного обеспечения, создавая новые возможности для всего сообщества. Panther Lake – это следующий шаг в реализации стратегии компании, основанной на успехе Lunar Lake.