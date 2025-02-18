Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Speis
Microsoft убрала поддержку процессоров Intel 8-го, 9-го и 10-го поколений в Windows 11 24H2
Корпорация Microsoft приняла решение прекратить поддержку процессоров Intel восьмого, девятого и десятого поколений в рамках последнего обновления операционной системы Windows 11. Теперь приоритет отдается использованию современного аппаратного обеспечения, включающего процессоры Intel двенадцатого поколения и серии AMD Ryzen 5000 и выше.

Недавно корпорация Microsoft объявила о прекращении поддержки процессоров Intel восьмого, девятого и десятого поколений в предстоящем обновлении операционной системы Windows 11 (версия 24H2). Это означает, что пользователи, чьи устройства оснащены указанными процессорами, больше не будут получать официальные обновления для своей операционной системы. Microsoft объясняет это решение стремлением сконцентрироваться на поддержке современного оборудования, включая процессоры Intel двенадцатого поколения и новейшие решения AMD.

Хотя старые процессоры по-прежнему будут функционировать под управлением Windows 11, отсутствие дальнейших обновлений может привести к проблемам с безопасностью и совместимостью. Пользователи столкнутся с риском того, что их устройства перестанут получать критические обновления безопасности и улучшения производительности. Microsoft обосновывает своё решение необходимостью соответствия современным стандартам разработки программного обеспечения. Однако некоторые эксперты считают этот шаг чрезмерно радикальным.

В обновленный список поддерживаемых процессоров включены модели Intel, начиная с двенадцатого поколения, а также процессоры AMD Ryzen 5000 серии и новее, а также ряд моделей Ryzen 7000 серии. Пользователям устаревших процессоров придётся обновить системные компоненты, чтобы продолжить использовать все возможности последних версий Windows 11.

#windows #windows 10
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спутниковые снимки показывают признаки начала строительства Китаем атомного суперавианосца
+
Игроки League of Legends жалуются на усталость глаз из-за новой графики
+
HyperOS 2.0 включает скрытое обновление прошивки аккумулятора
1
Благодаря российскому плазменному двигателю полет на Марс может занять всего месяц
10
Илона Маска попросили выяснить, остались ли в Форт-Ноксе золотые слитки, или Байден всё уже потратил
1
В США хотят создать гиперзвуковые ракеты для массового производства
+
Nvidia RTX 5070 Ti победила AMD 9070 XT в бенчмарке с трассировкой лучей, но уступила в растере
8
Nvidia готовит к выходу видеокарту RTX 5050
1
Глава Rheinmetall заявил, что завод концерна на Украине будет построен в 2026 году
8
Sapphire представила новую материнскую плату на платформе AM5
+
Патч KB5051987 для Windows 11 снижает fps в играх, нарушает работу Проводника и имеет ряд багов
6
Philips показала новый 34-дюймовый изогнутый монитор 34B2U3600C с парой динамиков на 5 Вт
1
BYD намерена развернуть массовые поставки твердотельных тяговых аккумуляторов к 2030 году
+
Ученые нашли на Земле минерал Кармелтазит, который тверже алмаза
2
Япония отменила обязательную бронь отеля для получения туристической визы
+
Видеокарты RX 9070 XT могут использовать интерфейс PCIe 5.0
+
Компания NVIDIA объявила о выходе новой видеокарты GeForce RTX 5070 Ti 20-го февраля
1
Euro Truck Simulator 2 помогает оценивать усталость водителей
+
Уолтц указал на необходимость компенсации США за оказанную военную помощь Украине
+
Моддер Romi улучшил визуальный облик Final Fantasy 7 Rebirth при помощи качественных текстур
+

Популярные статьи

Собираем игровой ПК за 135 000р на 7 лет, выжимая максимум из новой технологии NVIDIA DLSS 4.0
25
«Деривация-ПВО» с умными 57-мм боеприпасами - что известно о новейшем комбинированном комплексе
11
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro и Chimbalix на пригодность для использования
26
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
14
Оптимальный игровой ПК на Intel и NVIDIA за 86 000 рублей для всех ААА-хитов 2025 года
31
GTA VI, PlayStation 5 и будущее игровой индустрии — что нас ждёт в 2025 году
2
Итоги гоночного уик-энда 15-16 февраля
+
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
618
Как приручить RX 7600 в игре Avowed: тесты - баги и тонкая настройка
36
Китайская лунная миссия "Чанъэ-6" приоткрыла завесу тайны над обратной стороной спутника Земли
1

Сейчас обсуждают

ebatorуа
05:29
не нужна эта ебатория с вин11.
Последнее обновление Windows 11 приводит к сбою встроенного приложения «Проводник»
ebatorуа
05:08
пиндосам вообще ненужны природные ресурсы украины.Про ресурсы это просто забалтывание у пиндосов.
The Telegraph: Условия соглашения между США и Украиной хуже репараций, наложенных на Германию
unhurtable
04:57
Какой именно бульдозер тебе нужен - это техника, бугатти или бентли из машин а многое другое могу вообще вечно перечислять, так именно чего конкретно не хватает?
Американские и европейские компании могут вернуться на российский рынок
azhur
04:36
Только вот советские вещи зачастую качественнее, чем новодел, "утерянные технологии древней цивилизации". Как пример: У родственников частный дом с газовым отоплением, несколько лет назад по настоянию...
Использование газовых плит с истекшим сроком службы грозит россиянам штрафом до 25 тысяч рублей
Yвесёделерчuk
04:36
сначала на переговорах пообещают улучшение
Глава Rheinmetall заявил, что завод концерна на Украине будет построен в 2026 году
Yвесёделерчuk
04:35
филиалы Microsoft, huawei, intel ру или уа способны работать просто так, то для этих заводов необходима безостановочная движуха.
Глава Rheinmetall заявил, что завод концерна на Украине будет построен в 2026 году
Дмитрий Мячин
04:04
Так много написал что бы втереть всем что чимбалик самый лучший? Ошибка, он как раз самый поганый.
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro и Chimbalix на пригодность для использования
Garthar
04:01
Да здравствуют тесла башни?
Ученые нашли способ управлять электричеством с помощью ультразвука
klopcha
03:59
Как всегда, только танки и ракеты. Все остальное к ЕС, Японцам и Китайцам, Америкосам.
В России разработали и запатентовали уникальный вездеход - ЗТМ-3925
Garthar
03:58
Современная электричка вреднее так то чем бенз авто и сильно вреднее. Просто вред электрички он где-то там далеко, где их производят. А вред бенза вот он тут рядом с тобой. Не говоря уже о том, что эл...
HKC выпустила игровой 2K-монитор с экраном 300 Гц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем