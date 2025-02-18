Корпорация Microsoft приняла решение прекратить поддержку процессоров Intel восьмого, девятого и десятого поколений в рамках последнего обновления операционной системы Windows 11. Теперь приоритет отдается использованию современного аппаратного обеспечения, включающего процессоры Intel двенадцатого поколения и серии AMD Ryzen 5000 и выше.

Недавно корпорация Microsoft объявила о прекращении поддержки процессоров Intel восьмого, девятого и десятого поколений в предстоящем обновлении операционной системы Windows 11 (версия 24H2). Это означает, что пользователи, чьи устройства оснащены указанными процессорами, больше не будут получать официальные обновления для своей операционной системы. Microsoft объясняет это решение стремлением сконцентрироваться на поддержке современного оборудования, включая процессоры Intel двенадцатого поколения и новейшие решения AMD.

Хотя старые процессоры по-прежнему будут функционировать под управлением Windows 11, отсутствие дальнейших обновлений может привести к проблемам с безопасностью и совместимостью. Пользователи столкнутся с риском того, что их устройства перестанут получать критические обновления безопасности и улучшения производительности. Microsoft обосновывает своё решение необходимостью соответствия современным стандартам разработки программного обеспечения. Однако некоторые эксперты считают этот шаг чрезмерно радикальным.

В обновленный список поддерживаемых процессоров включены модели Intel, начиная с двенадцатого поколения, а также процессоры AMD Ryzen 5000 серии и новее, а также ряд моделей Ryzen 7000 серии. Пользователям устаревших процессоров придётся обновить системные компоненты, чтобы продолжить использовать все возможности последних версий Windows 11.