Проект был обновлён с поддержкой технологий Pro и VRR.

25 апреля текущего года состоится релиз ремастированной версии игры Days Gone для игровых консолей PlayStation 5 и персональных компьютеров. Данный проект, завоевавший признание критиков и игроков как один из лидеров жанра постапокалиптических шутеров с открытым миром, был обновлён с поддержкой технологий Pro и VRR.

В ремастер-версии игроки вновь примут на себя роль Дикона Сент-Джона, байкера, борющегося за выживание в условиях зомби-апокалипсиса и пытающегося найти свою пропавшую супругу. Обновлённая игра предложит обширный контентный пакет, включающий режим "Постоянная смерть", улучшенный фоторежим, дополнительные функции доступности и режим "Скоростной режим". В дополнение к этому, новый режим "Нападение орды" предоставит возможность сражаться с многочисленными ордами зомби. Версия для ПК также будет включать новые режимы в виде загружаемого контента в день релиза.

Разработчики из студии Bend Studio заявляют, что версия для PlayStation 5 будет обладать "улучшенной графической точностью, увеличенной дальностью прорисовки растительности, улучшенным качеством теней и освещения, технологией Tempest 3D Audio, поддержкой VRR и многими другими функциями", а также оптимизирована для PlayStation 5 Pro. Цена Days Gone Remastered составит 49,99 долларов США. Владельцы версии для PlayStation 4 смогут обновить свою игру до ремастеринга за 10 долларов США. Кевин МакАлистер, руководитель сообщества Bend Studios, в официальном блоге PlayStation отметил: "Эта игра дорога и любима нами, и вместе с нашими партнёрами из Climax Studios мы стремимся создать идеальную версию Days Gone для новых и уже знакомых игроков".