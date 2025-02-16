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Speis
Компания NVIDIA объявила о выходе новой видеокарты GeForce RTX 5070 Ti 20-го февраля
Ожидается, что в ближайшее время NVIDIA также представит модели GeForce RTX 5070 и RTX 5060 Ti.

Компания NVIDIA анонсировала выход новой видеокарты GeForce RTX 5070 Ti, которая станет третьей моделью в серии RTX 50, присоединившись к уже представленным ранее RTX 5090 и RTX 5080. Ожидается, что официальный релиз карты состоится 20 февраля, и она будет доступна как в исполнении самой NVIDIA, так и множества сторонних производителей. Запуск продаж GeForce RTX 5070 Ti и предварительно собранных систем намечен на 6:00 по тихоокеанскому времени.

RTX 5070 Ti построена на уменьшенном кристалле GB203 и содержит 8960 CUDA-ядр наряду с 16 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7 и 256-битной шиной. Потребляемая мощность (TDP) карты составит 300 Вт. Дебют нового графического процессора состоялся на выставке CES, а полные характеристики были доступны уже две недели назад. В отличие от предыдущей модели, RTX 4070 Ti, новая видеокарта предлагает более выгодную цену, которая на 50 долларов ниже рекомендованных 749 долларов.

Согласно последним утечкам информации, производительность RTX 5070 Ti может сопоставляться с GeForce RTX 5080, однако стоит отметить, что эти данные пока получены только на основе синтетических тестов. Ожидается, что новинка покажет результаты на уровне RTX 4080/Super, хотя реальных тестов производительности пока не представлено.

Предполагается, что после выпуска RTX 5070 Ti NVIDIA планирует анонсировать GeForce RTX 5070 в следующем месяце, а в апреле — RTX 5060 Ti и RTX 5060.

#nvidia #rtx #rtx 5070 ti
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