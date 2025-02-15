Космическая игра Tiny Verse получила обновление, в честь праздника день святого Валентина

День святого Валентина не обошёл стороной игру Tiny Verse. В настоящий момент в игре стартовал уникальный ивент, посвящённый празднику, благодаря которому каждый пользователь может получить ещё одну галактику.

Tiny Verse — это виртуальная вселенная, где игроки могут исследовать различные галактики, создавать уникальные элементы и взаимодействовать друг с другом. Запущенный ивент проходит всего два дня и предлагает возможность запустить 10 небьющихся сердец. В качестве вознаграждения игроки смогут получить уникальную галактику в форме сердца стоимостью 100 000 звезд, форму которой можно будет изменить. В настоящее время в игру Tiny Verse играют более миллиона игроков по всему миру, которые создают уникальные галактики, собирают звёзды и находят цивилизации.