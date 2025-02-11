Джон Кармак рассказывает о будущем

Джон, известный в сфере виртуальной реальности и бывший главный технолог компании Oculus, выразил свои прогнозы относительно будущего этой технологии. Он уверенно утверждает, что бренд Oculus занимает лидирующие позиции среди производителей VR-устройств в мире, подчеркивая их значительный вклад в развитие отрасли. В своем обращении на платформе X Джон акцентировал внимание на том, что современные VR-гаджеты превосходят классические системы, требующие подключения к компьютеру, по своей значимости и перспективности.

По мнению Джона, ключевую роль в популяризации виртуальной реальности сыграли автономные гарнитуры. Он считает, что игры, подобные Beat Saber, обладают большим влиянием, чем даже такие значимые проекты, как Half-Life: Alyx, подчеркивая их доступность и массовость. При этом, несмотря на преимущества ПК в VR, Джон считает, что эта платформа не способна стать основным двигателем массового распространения технологии из-за узкой аудитории и высоких затрат на разработку AAA-игр, которые не всегда доступны для широкой публики.

Особое внимание заслуживает успех Oculus Quest 2, который преодолел отметку в 20 миллионов проданных устройств, существенно опередив продажи всех настольных VR-решений вместе взятых. В то время как Half-Life: Alyx смогла достичь около 3 миллионов копий, игра Beat Saber на Quest уже насчитывает почти 10 миллионов игроков, а также доступна на PS VR и Steam, что подтверждает растущую значимость и популярность VR-технологий.