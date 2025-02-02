Эстетика трансформации и визуальные эффекты могут стать привлекательными для малой и страстной аудитории, которая ценит это направление в ужастиках, отмечают критики.

Недавно студия Universal Pictures объявила, что провалившийся фильм Ли Уоннелла «Вульфмен» появится на цифровых платформах уже 4 февраля. С момента своего дебюта в кинотеатрах 17 января лента заработала всего $28 миллионов, что стало сигналом тревоги как для зрителей, так и для критиков. Несмотря на ожидания, «Вульфмен» оказался под прицелом негативных отзывов, что видно из скромных показателей на платформе Rotten Tomatoes: 52% от профессиональных критиков и 57% от зрителей. Одной из примечательных попыток Уоннелла стало включение элементов психологической драмы в классический боевик. Критики отмечают, что данный подход часто идет в ущерб нагнетанию страха, что ожидалось от ужастика. С другой стороны, поклонники боди-хоррора могут найти в фильме интересные моменты, которые раскрывают ужасающую природу преобразования Блэйка. Эстетика трансформации и визуальные эффекты могут стать привлекательными для малой, но страстной аудитории, которая ценит это направление в ужастиках, отмечают критики.

Сюжетная линия «Вульфмена» вращается вокруг одной семейной пары, которая решает уехать в дом детства, стремясь укрепить свой буксующий брак. Вот только их попытки сбежать от городской суеты приводят к неожиданной встряске, когда на них нападает агрессивное существо. Это создает обычную для ужастиков канву, однако настоящая угроза, представленная болезненной трансформацией Блэйка в чудовище, становится метафорой его внутренних конфликтов и кризиса идентичности.