Крис Эванс не планирует возвращаться к роли Капитана Америки: он счастлив на пенсии

В последнее время мир Marvel оказался в центре множества слухов, и вот совсем недавно произошло несколько официальных анонсов о возвращении известных персонажей, среди которых выделяется Роберт Дауни-младший в роли Железного человека, и о возвращение других звёзд, таких как Крис Эванс (Капитан Америка), Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж) и Хейли Этвелл (Пегги Картер). Хотя Камбербэтч подтвердил своё участие в будущих «Мстителях», Эванс остаётся более сдержанным. В своём недавнем интервью он заявил, что уходит на пенсию и наслаждается этой новой главой в своей жизни. «Я просто перестал на это отвечать. Так что, нет — я счастлив быть на пенсии», — говорит актёр.

Слухи о возвращении персонажей Marvel часто возникают в свете предстоящих фильмов и сериалов, особенно когда речь идет о таких проектах, как «Мстители 6», который должен выйти на экраны в 2027 году.