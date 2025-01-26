Tiny Verse: пользователи теперь могут захватывать цивилизации в собственных галактиках

Не так давно выпущенное приложение Tiny Verse, где пользователи могут создать свою собственную галактику, получило новое обновление. Теперь игроки, создавая свою цивилизацию, могут захватывать другие галактики. Порабощенные галактики можно использовать для улучшения своей цивилизации, собирать и удваивать звёздную пыль и в конечном итоге тратить её на всевозможные улучшения. Напомню: Tiny Verse — это увлекательная игровая платформа от команды Major, которая позволяет пользователям создавать и развивать собственные галактики прямо в Telegram. Основная цель игры — добавление звёзд и формирование полноценной звездной системы. В основе игры лежит простая, но увлекательная механика, позволяющая пользователям накапливать звездную пыль. Этот ресурс является ключевым для создания новых звёзд и расширения своей галактики. Звёздная пыль генерируется в процессе игры, что создает элемент стратегии — чем больше вы играете, тем больше ресурсов получаете, и тем быстрее прогрессируете. В конце игры разработчики планируют выпустить собственный токен, который можно будет конвертировать в настоящие деньги.