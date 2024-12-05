Цена за один токен Not Pixel может варьироваться от 0,00193 до 0,00317 долларов.

В настоящее время в игре Not Pixel проходит турнир, в рамках которого пользователи собирают минимальный вывод для токенов, а именно 100 тысяч пикселей. Именно столько необходимо, чтобы увидеть заработанные токены. Тем временем участники игры уже начали выдвигать различные теории о том, сколько будет стоить токен с момента релиза. Согласно некоторой информации, цена одного токена будет варьироваться в пределах от 0,00193 до 0,00317 долларов, что составляет от $97 до $120 для одного среднестатистического игрока.

Not Pixel продолжает развиваться и привлекать новые интересы на рынке. Команда разработчиков активно работает над улучшением игровой механики и созданием новых функций, направленных на стимулирование базы реальных пользователей. В ближайшее время ожидаются обновления, которые должны помочь повысить вовлеченность и качество игрового опыта. Таким образом, несмотря на некоторые вызовы, Not Pixel уверенно движется вперед, и команда готова справиться с возникающими проблемами, чтобы обеспечить стабильный рост и развитие своего проекта.