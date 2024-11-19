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Speis
Создатели Major представили проект Tiny Verse, в котором игрокам предстоит исследовать вселенную
Новая игра Tiny Verse от создателей Major

17 ноября создатели проекта Major представили общественности свой новый проект в мессенджере Telegram, под названием Tiny Verse. Так, по утверждению самого Roxmanа, создателя Major, их новая игра предоставляет уникальную возможность пользователям управлять собственными галактиками.Зайдя в проект, игроки получат доступ к заранее заданным галактикам, каждая из которых включает в себя 100 звёзд. Основное задание – сбор звёздной пыли, которая необходима для создания и развития новых звёзд. Каждые 60 минут пользователи смогут собирать количество звёздной пыли, равное числу звёзд. Чем больше звёзд в существуей галактике, тем больше звёздной пыли получает игрок. Например, обладая 100 звёздами, пользователь будет получать 100 единиц пыли в час, а с 200 звёздами – 200 единиц пыли.

Также стоит отметить, что данный проект вышел буквально вчера, из-за этого разработчики ещё не внедрили некоторые детали игры. В будущем проект будет только усовершенствоваться, и по мере развития будут внедрены новые возможности. Конечно, на последнем этапе разработчики выпустят свой собственный токен проекта, который будет распределён между участниками.

#dogecoin #notcoin #doge #major boobage
Источник: t.me
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