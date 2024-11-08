В главных ролях сыграли Дуэйн Джонсон и Крис Эванс.

На площадке Rotten Tomatoes были опубликованы первые отзывы критиков о рождественской экшен-комедии «Миссия: Красный», в главных ролях которой сыграли Дуэйн Джонсон и Крис Эванс. Фильм, ожидающий выхода, получил лишь 40% одобрения, что подтверждает его «отрицательный» рейтинг. Критики отмечают, что картина не создает праздничной атмосферы. Несмотря на наличие юмора, большинство шуток оказывается неудачными, а сам фильм кажется слишком шаблонным и предсказуемым. Однако, среди рецензий можно найти и несколько положительных мнений, где некоторым критикам всё же понравился замысел и исполнение актёров. В целом, «Миссия: Красный» вызвала в большинстве лишь отрицательных отзывы у критиков, что насчёт отзывов от зрителей, то пока об этом ничего не известно, так как на большие экраны картина должна выйти 12 ноября это года.