Уже сейчас многие пользователи не намерены возвращаться в игру, из-за банов и из-за очень малого количества токенов, которые они получили в первом сезоне.

Вокруг всеми известной тапалки Hamster Kombat в мессенджере Telegram не утихают споры. Всё началось с того, что создатели игры заблокировали миллионы игроков, посчитав, что они читерили в игре. Накануне, в одной из своих обращений, разработчики заявили, что в новом сезоне откроются новые привилегии для игроков и пожелали им удачной и честной игры без читов, чтобы в итоге получить долгожданный дроп второго сезона.

Игра не закончилась на первом сезоне; мы начинаем второй сезон и искренне верим, что в будущем наше приложение привлечёт ещё больше пользователей и станет частью экосистемы игр в мессенджере Telegram - прокомментировали разработчики.

Стоит отметить, что листинг токена Hamster Kombat ($HMSTR) запланирован на 26 сентября этого года, но в настоящее время, зайдя в приложение, уже можно узнать, кто сколько токенов заработал. Вслед за разработчиками Hamster Kombat, команда Notcoin также не сидит на месте, они выпустили свой новый проект NOT PIXEL в мессенджере Telegram, где пользователи должны показать своё искусство рисования и тем самым зарабатывать токены за свои рисунки.

Удастся ли команде Hamster Kombat собрать столь огромную аудиторию игроков во втором сезоне покажет только время, но уже сейчас многие пользователи не намерены возвращаться в игру, из-за банов, и из-за очень малого количества токенов, которые они получили в первом сезоне.