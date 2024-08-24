Все её функции Панели управления будут в современном приложении «Настройки»

Microsoft объявила о своих планах по отказу от традиционной «Панели управления» в будущих версиях операционной системы Windows, направив все её функции в более современное приложение «Настройки». На официальном сайте компании подчеркивается важность этого нового приложения, однако конкретные сроки завершения перехода от «Панели управления» пока не уточняются.

По информации, опубликованной изданием The Verge, полное удаление «Панели управления» может быть реализовано в одном из будущих крупных обновлений Windows. Этот процесс находится в разработке на протяжении нескольких лет, но точные даты выполнения изменений остаются неопределёнными.

Стоит отметить, что «Панель управления» была впервые запущена в Windows в 1985 году. С 2011 года Microsoft начали постепенно уменьшать её значимость и функциональность. Новый подход компании нацелен на то, чтобы предоставить пользователям более интуитивно понятный и удобный интерфейс, который облегчит управление настройками в будущем.