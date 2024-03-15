Разработка игры с использованием ИИ у компании Keywords Studios с треском провалилась

Keywords Studios, ведущая компания в области разработки игр, решила провести эксперимент и создать 2D-игру исключительно с применением искусственного интеллекта. В течение шести месяцев разработки им удалось выявить более 400 инструментов, но в конечном итоге проект оказался неудовлетворительным. Было понято, что ИИ, несмотря на свой потенциал, не может полностью заменить творческий вклад опытных специалистов.

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Для улучшения результата компания приняла решение вовлечь в процесс разработки реальных людей из различных студий по созданию игр. Сотрудничество с опытными специалистами показало, что сочетание их творческого подхода с возможностями искусственного интеллекта приводит к более качественным результатам. ИИ был признан важным дополнением, способным обогатить процесс разработки, но не заменить человеческий элемент.

Этот эксперимент стал ярким доказательством того, что разработка игр – это не только о применении технологий, но также о таланте, вдохновении и творчестве людей. Созданная в ходе этого исследовательского проекта игра не будет выпущена для широкой аудитории, но станет для студии важным уроком о важности человеческого фактора в разработке игр.