Независимая команда разработчиков воплощает свою мечту в уникальной игре с захватывающим сюжетом и продвинутым геймплеем

Маленькая независимая команда разработчиков решила создать уникальный экшен-шутер с выдающимся искусственным интеллектом у врагов. Их амбициозный дебютный проект под кодовым названием Project Deniz уже год находится в разработке, и теперь они готовы показать основные особенности игрового процесса.

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Разработчики позиционируют Project Deniz как интенсивный шутер с захватывающим сюжетом и динамичным экшеном. Хотя проект все еще находится на начальной стадии разработки, команда решительно настроена воплотить свою мечту, используя возможности Unreal Engine 5. В игре уже реализован продвинутый и глубокий искусственный интеллект, отвечающий за поведение врагов. Также команда успела воплотить паркур, реалистичную стрельбу и привлекательного женского главного персонажа. Разработчики черпают вдохновение из популярного экшена Bright Memory Infinite, остаётся только надеяться, что будущая игра оправдывает их надежды.